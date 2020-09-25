В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в октябре 2020 года, 25 сентября были проинформированы Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС посредством sms-cообщений, говорится в сообщении госслужбы.

Также граждане могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте госслужбы, введя необходимую информацию о себе. Сведения о призыве на срочную действительную воинскую службу можно также получить, отправив с мобильных телефонов номер удостоверения личности (серия и номер удостоверения личности нового поколения без пробела) призывника на номер 9100.

Minval.az