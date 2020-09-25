На некоторых территориях Баку, в основном в садовых массивах и окрестных поселках, отмечаются случаи самовольной прокладки водопроводов гражданами. Наиболее часто подобные случаи наблюдаются в поселках Джейранбатан, Сарай, Масазыр, Новханы, Хокмали, Гобу, Бинагади, Сабунчи, Сураханы Абшеронского района.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы ОАО «Азерсу» Анара Джабраиллы.

По его словам, владельцы новопостроенных домов подключаются к водопроводам соседей, что создает сложности в эксплуатации: «На этих территориях много случаев несанкционированного использования воды. Нашими сотрудниками за год выявлено более 1000 таких случаев. Все это приводит к неучтенным расходам и потерям питьевой воды» (цитата по Report).

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