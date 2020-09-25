«Существует ограничение количества как в открытом, так и в закрытом пространстве. В целом, согласно соответствующему решению Кабинета министров, запрещается организация массовых мероприятий, собираться группами более 10 человек», — сказал советник председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Эльхан Микаилов в ходе онлайн-передачи «Безопасное питание» на странице АПБА в Facebook.

По его словам, это означает, что одинаковые требования распространяются и на открытые пространства объектов общественного питания.

«Что касается вопроса «Почему на открытом воздухе не разрешается с соблюдением требований проводить траурные и свадебные церемонии?», на этих церемониях принимают участие родственники, знакомые, близкие люди. Люди, имеющие тесное общение, не садятся прямо за стол, чтобы покушать. Эти люди часто встречаются друг с другом. Обычно у нас свадебные или траурные церемонии превращаются в место встречи людей, которые долгое время не видели друг друга. Это означает, что десятки, сотни людей вступают в тесный контакт друг с другом на этих церемониях не только за столом, но и стоя на ногах. Это считается очень большим риском заражения и может быть действительно опасно. Но такой риск не возникает, когда вокруг одного стола сидят незнакомые друг другу люди. Естественно, по мере снижения эпидемического риска, числа случаев инфицирований эти вопросы будут рассмотрены. Главный аргумент действующего в настоящее время решения заключается в том, что массовое собрание означает массовое общение. А это создает риск массового заражения», — цитирует его АПА.

Minval.az