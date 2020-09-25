«Поскольку свадьбы проводятся во дворцах торжеств, это своего рода объекты общественного питания. Поэтому они являются одной из сфер контроля Агентства продовольственной безопасности Азербайджана», сказал советник председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Эльхан Микаилов в ходе онлайн-передачи «Безопасное питание» на странице АПБА в Facebook.

По его словам, в большинстве дворцов торжеств есть и рестораны.

«Поэтому в период пандемии мы наладили контакт и с дворцами торжеств. Дворцы торжеств, в которых есть кафе, рестораны, уже хорошо изучили суть контроля. В случае разрешения проведения свадеб будет легче выполнять эти требования во дворцах торжеств. В связи с этим у нас есть и методические инструкции, в то же время, периодически проводятся встречи с представителями дворцов торжеств. Но естественно, если будет разрешено проведение свадеб, то мы заранее организуем просветительские мероприятия во всех дворцах торжеств на основании методических инструкций и решений Кабинета Министров. Потому что, как вам известно, если разрешат проведение свадеб, это будет одна из сфер с самым высоким уровнем риска. Потому что на свадьбах собирается много людей. В этом плане, наверное, будут установлены какие-то нормы в связи с работой дворцов торжеств в период пандемии. Будет осуществляться и соответствующий контроль», — цитирует его АПА.

Minval.az