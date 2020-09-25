Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев выделяются 42,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az