В Азербайджане реализуется проект по созданию на магистральных дорогах зон отдыха для автомобилистов. В настоящее время продолжаются строительные работы на различных автомагистралях страны, сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства «Автомобильные дороги Азербайджана» Анар Наджафли.

«В зависимости от автодорог, их важности и загруженности, зоны отдыха будут отличаться по площади. На дорогах, где движение активное, много грузового транспорта, они будут больше, разумеется», — сказал Наджафли.

Автомобилисты смогут припарковать транспортное средство, подкрепиться фастфудом, продажа которого будет организована здесь же, или устроить пикник, используя свою еду, отдохнуть и продолжить путь.

Всего по стране вдоль дорог планируется построить 50 подобных мест, которые будут состоять из парковки, объекта общепита в формате фастфуд и зоны озеленения, доступ на которую будет свободным. Они появятся в направлении Газахского, Балакенского, Астаринского районов и государственной границы с Россией, заметил представитель госагентства.

На данный момент по всем направлениям приступили к работам: где-то еще идут земляные работы, а где-то уже началось строительство, сказал Наджафли.

«На текущий момент в направлении Астаринского района идут работы по строительству восьми таких зон. Хотя, возможно, их может быть больше», — сказал он.

Minval.az