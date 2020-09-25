Как сообщили АПА в Министерстве здравоохранения, 618 работникам медучреждений при Минздраве выплачено 477 тысяч манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада) надбавок. Это работники, которые обслуживали больных коронавирусом в Учебно-терапевтической и Учебно-хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета, Бакинском центре здоровья, Республиканской психиатрической больнице.

Согласно информации, 160 работникам медучреждений при Минздраве выплачено 280 тысяч манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада). Это работники Центра контроля над особо опасными заболеваниями и его региональных отделений, а также Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, которые были заняты лабораторным обследованием биологических мазков.

Помимо этого, 1 072 работникам медучреждений при министерстве выплачено 530 тысяч манатов (в трёхкратном размере месячного должностного оклада). Это врачи, средний медицинский персонал Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, Центра дезинфекции Баку, Центра санитарного карантина, осуществляющие медико-профилактическую работу, а также дезинфекторы и другие работники.

Срочные надбавки к зарплате вышеуказанных работников были выплачены в соответствии с периодом, в течение которого они были привлечены к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Minval.az