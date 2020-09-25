Предотвращена попытка контрабандного ввоза 8 кг 68 гр наркотических средств и 8 809 психотропных таблеток в Азербайджан из Ирана.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), 15 сентября на служебной территории пограничной заставы недалеко от села 2-й Шахсевен Бейлаганского района был замечен человек, пытавшийся пересечь на автомобиле государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики. Нарушитель скрылся с места происшествия.

В результате неотложных розыскных мер на территории был обнаружен и изъят сверток с наркотическими средствами общим весом 2 кг 950 гр (2 кг опиума и 950 гр метамфетамина), также был задержан автомобиль марки Kia Rio (99-HX-897). Находящиеся в автомобиле жители Сальянского района Бабаев Алиага Расул оглу (1987 г.р.) и Кязымзаде Ниджат Заур оглу (1993 г.р.) были задержаны, они признались в содеянном.

Minval.az