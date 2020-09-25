Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Суджаят Алекперовой, совершившей присвоение крупной суммы средств ООО «Азерпочт» Министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Азада Меджидова.
Согласно обвинительному акту, С.Алекперова совершила присвоение средств в крупном размере в почтовом отделении, в котором работала.
Ей вменяется статья 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК АР, информирует Report.