В ООН в эти дни проходит 75-я сессия Генеральной Ассамблеи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на дебатах в рамках сессии.
В ООН в эти дни проходит 75-я сессия Генеральной Ассамблеи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на дебатах в рамках сессии.
Дата: 2020/09/24 23:12
Раздел: Азербайджан, Важно
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