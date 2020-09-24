Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) планирует до конца сентября отправить в Белоруссию новую партию с азербайджанской нефтью.

«На днях, возможно, завтра-послезавтра планируется отправка в Белоруссию одного танкера с азербайджанской нефтью (Azeri Light) объемом около 95 тыс. тонн из Джейхана в Турции», — заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он уточнил, что отгрузка танкера из Джейхана ожидается до конца текущего месяца.

«На октябрь с «Белнефтехимом» соответствующих договоренностей пока нет», — добавил Ахмедов (цитата по «Интерфаксу»).

В концерне «Белнефтехим» подтвердили, что в конце сентября очередной танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ отправится в направлении украинского порта «Южный». «По нашим данным танкер отправится 29-30 сентября, прибытие в порт «Южный» ожидается 5-7 октября. Во второй половине октября эта нефть поступит на Мозырский НПЗ», — сказал пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

При этом он не стал комментировать перспективы дальнейших поставок нефти из Азербайджана в текущем году, отметив, что «целесообразность поставок танкерной нефти определяется ежемесячно исходя из потребностей НПЗ».

Minval.az