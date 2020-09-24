Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал недавние переговоры между Турцией и Грецией по ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Азербайджанская Республика выступает за отношения между странами, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, стабильности и безопасности. Нынешняя ситуация в регионе Восточного Средиземноморья не может не вызывать беспокойства. В период, когда идет глобальная борьба с пандемией коронавируса, особенно важно отдавать приоритет переговорам. С этой точки зрения мы положительно оцениваем переговоры, проводимые между братской Турцией и Грецией под эгидой НАТО. Мы также считаем, что диалог и прямые обсуждения между сторонами, которые будут вестись без каких-либо предварительных условий, позволят снизить напряженность и найти соответствующие пути решения. При необходимости Азербайджан готов внести свой вклад в этот вопрос.

Попытки же вмешательства Армении, которая путает Средиземное море с озером Севан, историческое название которого Гейча, выступить в роли катализатора просто смехотворны. Армения по обыкновению пытается заниматься вопросами, которые ее не касаются. Такое государство, как Армения, грубо нарушившее международное право и Устав ООН, совершив агрессию против Азербайджана, не имеет морального права говорить о международном праве.

Было бы хорошо, если бы Армения, живущая мечтой о создании «Великой Армении от моря до моря», наконец осознала, что является страной, не имеющей выхода к морю. Вместо того, чтобы жить фантазиями о Средиземном море, Армения как страна, не имеющая выхода к морю, должна понять, что она может воспользоваться региональными коммуникациями и транспортными возможностями, если положит конец своей оккупационной политике против Азербайджана», — приводит АПА слова Гаджиева.

Minval.az