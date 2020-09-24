В Баку совершено убийство.

Трагедия произошла в Сураханском районе столицы. Жители района — Эсмира Джавадова (1932 г.р.) и ее дочь Тамелла Джавадова (1959 г.р.) были убиты ножом в доме, где они проживали.

Предварительным расследованием было установлено, что преступление совершил внук Э.Джавадовой — Самир Джавадов, сообщает АПА.

Согласно информации, Эсмира Джавадова и ее дочь жили в одном доме. Самир Джавадов, подозреваемый в совершении преступления, после смерти своей матери стал жить в доме своей бабушки и тети. На почве семейного конфликта С.Джавадов нанес многочисленные ножевые ранения Э.Джавадовой и Т.Джавадовой. Обе женщины от полученных ранений скончались на месте происшествия. Затем подозреваемый, переодевшись, убежал из дома. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные действия по установлению его местонахождения и задержанию.

Отметим, Т.Джавадова работала учительницей.

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