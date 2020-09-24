Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в 2020 году добыть 7,2 млн тонн нефти с конденсатом с учетом обязательств ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

«С учетом ограничений в рамках договоренности ОПЕК+, в этом году непосредственно со стороны SOCAR планируется добыть 7,2 млн тонн нефти. Эти цифра включает в себя и конденсат», — заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, слова которого приводит «Интерфакс».

Он также сообщил, что с учетом обязательств по ОПЕК+ в целом добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2020 году составит около 34,5 млн тонн нефти.

Minval.az