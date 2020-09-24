Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту и строительству автомобильных дорог.

Согласно распоряжению, в целях продолжения ремонтно-восстановительных работ на участке между 16-м и 30-м км новой автомобильной дороги Баку–Губа-Государственная граница с Российской Федерацией и работ по строительству автомобильных дорог в рамках проекта «Белый город» из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено соответственно 8 млн и 4,5 млн манатов, сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az