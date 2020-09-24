Обнародован прогноз погоды на 25 сентября.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем 26-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет 761 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

Minval.az