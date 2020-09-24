В этом году одним из 50 поступивших в Бакинскую Высшую школу нефти по программе управления бизнесом (MBA) стал 46-летний Сархан Микаилов.

Сархан Микаилов (1974 г.р.) старше всех своих одногруппников. Причина, по которой спустя 24 года он снова приступил к учебе, заключается в стремлении идти в ногу с развивающимся научно-техническим прогрессом и постоянно меняющимися мировыми реалиями.

В 1996 году С.Микаилов с отличием окончил факультет «Прикладная математика и кибернетика» Бакинского государственного университета, в настоящее время работает директором актуарного департамента в одной из страховых компаний.

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