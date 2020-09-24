Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярные рейсы в Баку спустя несколько месяцев, сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Гейдар Алиев».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по маршруту Москва-Баку-Москва.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы в турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Minval.az