Президент Ильхам Алиев 24 сентября принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швеции Кристиана Камила.

В ходе встречи президент подчеркнул, что Швеция всегда была активна в расширении сотрудничества между Европейским Союзом (ЕС) и Южным Кавказом.

«Сейчас между ЕС и Азербайджаном существует партнерство на очень высоком уровне, и это партнерство охватывает многие области. Надеюсь, что переговоры по новому соглашению будут успешно продолжены. Конечно, пандемия помешала нашим планам. У нас карантинный режим, который длится несколько месяцев. Поэтому у нас не было активного физического контакта. Но на самом деле сотрудничество продолжается. Поэтому я уверен, что у нас появится новый формат сотрудничества», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Баку высоко ценит поддержку ЕС по признанию территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах.

«Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с третью стран-членов ЕС. Это демонстрирует уровень сотрудничества. Два года назад мы также подписали документ о приоритетах партнерства. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Нам очень приятно, что в этом документе территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность наших границ были поддержаны ЕС. Это весьма важный признак очень справедливого подхода к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул президент.

Президент отметил, что с нетерпением ждет встречи в Баку с главой МИД Швеции для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством.

«Что касается наших двусторонних отношений, конечно, мы хотим, чтобы они активизировались. Уверен, что такая возможность появится благодаря деятельности послов», — отметил Алиев.

Minval.az