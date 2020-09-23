«Все задачи, поставленные президентом перед правительством в среднесрочной перспективе, в том числе и в 2021 году, будут выполнены своевременно и в полном объеме».

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании, посвященном обсуждению проектов государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год и сводного бюджета на последующие три года, концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие три года.

Он отметил, что в бюджете на следующий год также предусмотрен серьезный рост, направленный на дальнейшее усиление военного потенциала страны и строительство армии:

«Обеспечение обороноспособности и безопасности страны, финансовое обеспечение проектов и мероприятий особого оборонного характера сохранят свои приоритеты и в следующем бюджетном году».

Minval.az