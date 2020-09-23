Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании.

«Мы с моим отцом Аразом Агаларовым, владельцем всей группы компаний, взяли личные кредиты, большую сумму взял он», — приводит слова Эмина Агаларова РБК. Он уточнил, что кредиты в рублях и в долларах бизнесмены взяли как физлица. Одной из причин оформления кредита на себя Агаларов назвал то, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Бизнесмен уточнил, что кредиты были необходимы в первую очередь для того, чтобы справиться с обязательствами перед Сбербанком, а также достроить проекты, в которые уже были вложены деньги.

Агаларов не назвал сумму взятых кредитов, но уточнил, что на каждый из трех торговых центров Vegas, которыми владеет компания, ранее было взято по займу на более чем $300 млн.

В пресс-службе Crocus Group уточнили, что Эмин Агаларов взял кредит в 100 млн руб., сумму кредита Агаларова-старшего в группе не раскрыли.

В прошлом году Crocus Group приступила к реконцепции торгового центра Vegas на Каширском шоссе, и Агаларов уточнил, что группа планирует «рано или поздно» провести изменения всех трех центров, увеличив в них долю развлечений. По его словам, торговые центры должны превратиться в entertainment-площадки. Стоимость реконцепций будет зависеть от площади объектов и составит примерно $10–20 млн за каждый торговый центр.

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