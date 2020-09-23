Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приема в высшие учебные заведения.
Как говорится в сообщении ГЭЦ, абитуриентам уже отправляются СМС-оповещения о результатах приемного конкурса.
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приема в высшие учебные заведения.
Как говорится в сообщении ГЭЦ, абитуриентам уже отправляются СМС-оповещения о результатах приемного конкурса.
Дата: 2020/09/23 23:48
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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