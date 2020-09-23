Нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей.

Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Балаханы после ознакомления с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке.

«Я неоднократно говорил, еще в первые месяцы деятельности в качестве Президента я сказал, что мы должны превратить «черное золото» в человеческий капитал. Вот это «черное золото», превращенное в человеческий капитал. Мы использовали доходы от нефти на благосостояние, здоровье, комфорт, безопасность людей. Могу сказать, что сегодня этой политикой мы занимаем передовые места среди богатых нефтью стран в мировом масштабе. Ведущие международные финансовые структуры также отмечают, что нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей. Потому что сейчас сокращение бедности, безработицы является ярким примером этого. В богатых нефтью странах в некоторых случаях процветает безработица. Нищета, социальная несправедливость и другие проблемы приобрели в обществах этих стран серьезный характер. А в Азербайджане нефть служит благосостоянию народа, развитию нашей страны», — приводит «Тренд» слова главы государства.

Minval.az