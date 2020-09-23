Положение наших граждан, задержанных после акции протеста в дагестанском поселке Куллар в июне этого года, постоянно находится в центре внимания азербайджанского государства.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работу с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что Госкомитет предпринимает все необходимые шаги в рамках сотрудничества с соответствующими структурами для предоставления адвокатов и устранения финансовых трудностей задержанных в ходе инцидента граждан Азербайджана, находящихся под стражей или помещенных под домашний арест.

Процесс постоянно контролируется путем обмена информацией с другими государственными органами.

Ответственные сотрудники комитета были неоднократно командированы в Дагестан с целью оказания поддержки желания наших граждан, собравшихся в Дагестане из разных областей России, вернуться в страну и в связи с отмеченным вопросом.

Сообщается, что Госкомитет по работе с диаспорой и другие соответствующие государственные структуры будут и дальше принимать все необходимые меры для защиты прав наших граждан и обеспечения их беспроблемного возвращения в нашу страну.

Minval.az