«Бюджетные организации должны эффективно, правильно и экономно использовать текущие расходы».

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании, посвященном обсуждению проектов государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год и сводного бюджета на последующие три года, концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие три года.

Подчеркнув важность рационализации расходов и экономии, премьер-министр отметил, что во многих случаях в бюджетных организациях допускается неэффективное использование бюджетных средств, увеличивается количество штатных единиц, осуществляются ненужные закупки, цены в закупках слишком завышены: «Также в бюджетных закупках, как правило, предпочтение отдается импорту. Контроль за эффективным использованием текущих расходов в бюджетных организациях соответствующими органами должен быть еще более усилен».

Minval.az