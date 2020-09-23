Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова на процессе по делу о ДТП, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.

— Это ещё только в 2021 году! — цитирует «Лайф» его заявление.

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