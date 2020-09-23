Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова на процессе по делу о ДТП, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.
— Это ещё только в 2021 году! — цитирует «Лайф» его заявление.
Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова на процессе по делу о ДТП, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.
— Это ещё только в 2021 году! — цитирует «Лайф» его заявление.
Дата: 2020/09/23 19:58
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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