Арестован глава ООО AzGold Мухтаров Мушфиг Рахман оглу.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, на основании материалов, собранных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании обращения гражданина, были выявлены основания для подозрения в том, что фактический руководитель ООО AzGold Мухтаров Мушфиг Рахман оглу в 2012-2014 годах путем злоупотребления служебными полномочиями для получения незаконного преимущества умышленно занес в отчет о финансовом положении ложные сведения и по кредитным соглашениям, заключенным с Гейчайским филиалом ЗАО «AccessBank» взял незаконный кредит на общую сумму 700 тыс. долларов, тем самым нанес ущерб ЗАО «AccessBank» в крупных размерах, умышленно не выплатив по кредитам 572 тыс. 377 манатов, нарушил нормальную деятельность ЗАО «AccessBank».

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что Мушфиг Мухтаров, в июле 2014 года, обманув граждан предложением якобы об инвестировании в бизнес по доставке и продаже золотых слитков на территории страны, путем мошенничества присвоил денежные средства трех человек на общую сумму 2 миллиона 19 тысяч манатов.

За указанные незаконные действия Мушфиг Мухтаров привлечен к следствию по статьям 178.3.2 (Мошенничество в крупном размере), 195.2 (Незаконное получение кредита или использование его не по назначению) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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