«Гудрат Гасангулиев долгое время является депутатом Милли Меджлиса. Его известное выступление у всех вызывает удивление». Об этом Report сказал председатель дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.

Он сказал, что дисциплинарная комиссия может рассмотреть вопрос Гудрата Гасангулиева:

«Члены комиссии могут рассмотреть этот вопрос».

Министерство обороны Азербайджана накануне отреагировало на заявления депутата о том, что «Наши солдаты с нетерпением ждут того дня, когда возьмут в плен жену Пашиняна».

В оборонном ведомстве заявили, что озвучивание подобных высказываний «противоречит национальным традициям, особенностям и моральным ценностям нашего народа, в частности боевому настрою и дисциплине азербайджанского солдата, а также военным законам в целом».

В свою очередь помощник президента Хикмет Гаджиев сказал, что если бы Гудрат Гасангулиев был госчиновником, то за высказывание «азербайджанская армия с нетерпением ждет того дня, когда возьмет в плен жену премьер-министра Армении» в наказание был бы снят с должности президентом.

«Мы надеемся, что законодательное крыло власти – Милли Меджлис примет соответствующие меры, закрепленные в законе», — отметил он.

Minval.az