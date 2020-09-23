Помощник президента Хикмет Гаджиев прокомментировал призыв Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу военнообязанных в запасе на тренировочные сборы по различным специальностям.

«Призыв Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу военнообязанных в запасе на тренировочные сборы по различным специальностям – мера, закрепленная в законе и осуществляющаяся регулярно. Совершенно неверно называть это мобилизацией. Личный состав Вооруженных сил Азербайджанской Республики полностью укомплектован. Нет нужны в специальных мерах мобилизации. Проверка подготовки и навыков резервников, постоянное повышение уровня их подготовки – практика, которая широко применяется в мире. Для примера отметим, что в Швейцарии, Израиле, скандинавских странах существует очень требовательная система в данной сфере.

В нашей стране осуществляются мероприятия по военным сборам, согласно закону Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе», совершенно необоснованно истолковывать это как-то иначе или сеять панику в обществе. Не следует исключать, что такие ложные темы распространяют в соцсетях кибер-диверсионные группы спецслужб Армении.

Армия и солдат – священные темы. Каждое пишущее, делящееся в соцсетях на эту тему лицо должно понимать свой гражданский долг и ответственность»,– цитирует его «Репорт».

Minval.az