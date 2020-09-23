Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы сказал на заседании Контрольного совета Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященном вопросам вакцинации от SARS-CoV-2, что в настоящее время производство вакцины от коронавируса в Азербайджане невозможно.

Он так же отметил, что в связи с вакцинами в Азербайджане работа идет в двух направлениях

«Одно направление — производство вакцины в стране, второе — приобретение за рубежом и доставка ее в Азербайджан. В данный момент в Азербайджане невозможно производство вакцин. Это невозможно не только в Азербайджане, но и во многих других странах, поэтому основное направление — их доставка из-за рубежа», — цитирует его слова Тренд.

Minval.az