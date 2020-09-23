«Расчеты показывают, что первичная вакцинация 20% населения может быть достаточной, чтобы эффективно контролировать эпидемиологическую ситуацию. Одними из важных требований к вакцинам, которые могут быть использованы, являются эффективность и безопасность вакцины». Об этом сказал на заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященном вопросам вакцинации против вируса SARS-COV-2 председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что в настоящее время проводятся серологические тесты.

«Готовится стратегическая дорожная карта в связи с вакцинацией. Работу ведут научные структуры, Минздрав. Разумеется, должны быть завершены исследования, чтобы определить, кто будет прививаться, а кому вакцина противопоказана. Когда вакцинация завершиться, также будет полностью сформирована наша стратегия в связи с вакцинаций», — цитирует его слова АПА.

Minval.az