Министерство обороны Азербайджана отреагировало на заявления депутата Гудрата Гасангулиева о том, что «Наши солдаты с нетерпением ждут того дня, когда возьмут в плен жену Пашиняна».

В оборонном ведомстве заявили, что озвучивание подобных высказываний «противоречит национальным традициям, особенностям и моральным ценностям нашего народа, в частности боевому настрою и дисциплине азербайджанского солдата, а также военным законам в целом».

«В отличие от противника, который всегда проявлял жестокость к мирному населению Азербайджана – женщинам, детям и старикам, Азербайджанская Армия всегда действует в рамках норм международного права.

Ходжалинская трагедия, убийство мирных жителей в ходе апрельских событий 2016 года, несовершеннолетней Захры и ее бабушки в июле 2017 года и 76-летнего сельчанина Азиза Азизова в июле 2020 года, а также другие незаконные убийства являются ярким примером грубого нарушения Арменией базовых принципов и норм международного гуманитарного права.

У Азербайджанской Армии только одна цель – освободить наши оккупированные территории. Наша армия полностью готова к достижению этой цели», — отметили в Минобороны.

Minval.az