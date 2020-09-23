23 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству в поселке Балаханы. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

«Конечно, есть идеи о дальнейшем развитии поселка. Жители Баку и других городов теперь приезжают сюда, отдыхают, гуляют, фотографируются. По предоставленным мне сведениям, информация о Балаханы публикуется в зарубежных СМИ, и есть большой интерес в Европе и России. Конечно, поток туристов будет больше. Это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если бы жители поселка были активны в вопросах, связанных с туризмом, и использовали эти возможности для оказания туристических услуг посетителям», — сказал глава государства.

По его словам, выполненные работы являются первым этапом развития поселка.

«Впереди ждет большой объем работы, в частности, экологический вопрос, проблемы с дорожной инфраструктурой, который постепенно будет реализовываться», — отметил он.

Minval.az