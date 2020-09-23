Обнародован прогноз погоды на 24 сентября.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается туман, кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 18-20, днем 25-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы 762 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 40-45%.

24 сентября в районах Азербайджана осадков на ожидается, однако днем в некоторых предгорных территориях ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит ночью 16-20, днем 25-30, в горах ночью 6-11, днем 12-16 градусов тепла.

Minval.az