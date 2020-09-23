Государственная регистрация фактов рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронной форме.

Кабинет Министров должен утвердить в течение месяца формы «Электронного свидетельства о рождении» и «Электронного свидетельства о смерти» и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

Это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе «О расширении применения электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

В соответствии с указом, Кабмин должен также в течение месяца утвердить список данных по документам, подтверждающим факты рождения и смерти.

Кабмин должен также представить в течение двух месяцев президенту Азербайджанской Республики свои предложения по усовершенствованию законов Азербайджанской Республики и актов президента Азербайджанской Республики об электронной регистрации фактов рождения и смерти, пишет АПА.

Minval.az