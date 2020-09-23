В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, Ракетно-артиллерийские соединения провели тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Целью учений является совершенствование навыков управления артиллерийскими подразделениями, повышение профессионализма, планирование действий в ходе боевых операций и организация взаимодействия с другими видами войск.

Выведенные в районы сосредоточения артиллерийские подразделения заняли огневые позиции для выполнения боевых стрельб.

Согласно сценарию, различные подразделения Ракетно-артиллерийских войск, передислоцировавшись на резервные позиции, выполнили боевые стрельбы и уничтожили цели условного противника.



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