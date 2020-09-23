В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении бывшего начальника Консульского управления Министерства иностранных дел (МИД) Фаига Багирова меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

На процессе под председательством судьи Азера Тагиева было объявлено решение, пишет АПА. Согласно решению, ходатайство о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Фаига Багирова удовлетворено.

Ф.Багиров был задержан Службой государственной безопасности. Ему было предъявлено обвинение по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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