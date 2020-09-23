Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о поэтапном возобновлении Умры — малого паломничества к святыням ислама.

В отличие от Хаджа, Умру можно творить круглый год, и она не требует четкого распорядка, рассчитанного на несколько дней.

4 октября для верующих откроется Заповедная мечеть Мекки. Посетить ее смогут только мусульмане, проживающие в королевстве. Паломничество будет связано с соблюдением мер, призванных помешать распространению коронавируса. Ежедневно святыню смогут посетить не более 6 000 паломников, что составляет 30% от ее вместительности.

16 октября будет открыта и мечеть Пророка в Медине. Обе святыни смогут заполниться на 75%, что означает 15 000 паломников и 40 000 верующих. При этом они по-прежнему будут открыты только для жителей Саудовской Аравии при условии соблюдения карантинных мер.

С 1 ноября паломничество будет разрешено и иностранцам. Каждую из мечетей смогут посетить 20 000 паломников и 60 000 верующих в сутки. Предполагается, что эти меры будут действовать до окончания коронавирусной эпидемии и полной отмены связанных с ней ограничений.

Minval.az