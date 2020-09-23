Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим за границей азербайджанцам в связи с информацией отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ).

В обращении рекомендуется находящимся за границей азербайджанцам принять к сведению информацию СГБ в связи с армянской провокацией.

«Одновременно с повышением интенсивности военных провокаций на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана враг в соцсетях с фейковых азербайджанских профилей и с использованием азербайджанского языка стремится создать напряженность и панику среди населения в прифронтовой зоне, собрать информацию о действиях наших вооруженных сил, их оперативных намерениях, передислокации и т.д.

В связи с вышеуказанными случаями, СГБ призывает граждан Азербайджана быть бдительными, не поддаваться на провокации противника, не распространять информацию, содержащую военную тайну и способную нанести ущерб боеспособности нашей армии, безопасности местного населения.

Рекомендуется не реагировать на подобные обращения с анонимных профилей, переписку в соцсетях и информацию, пересылаемую по мессенджерам, не распространять эту информацию среди знакомых и родственников. В связи с ситуацией на фронте необходимо ссылаться лишь на информацию официальных структур нашей страны.

Не нужно забывать о том, что любое проявление безответственности может поставить под угрозу жизнь и здоровье большого числа наших военнослужащих и гражданских лиц», — заявили в Госкомитете.

Граждан просят сообщать в Службу государственной безопасности о фейковых аккаунтах и обращениях разведывательно-провокационного характера посредством официальной страницы СГБ (www.dtx.gov.az), по телефонным номерам (+99412 405 99 99) и (+99412 1656), а также страниц СГБ в соцсетях (https://www.facebook.com/DTXAzerbaijan, https://www.instagram.com/azerbaijandtx и https://twitter.com/DTX_Azerbaijan), номеров WhatsApp и Telegram (+994 77 405 99 99).

Minval.az