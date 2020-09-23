Депутат Эркин Гадирли прокомментировал продолжающиеся дискуссии о мобилизации и сборке пикапов, принадлежащих гражданам для войны.

Депутат сообщил, что хоть законом и предусмотрено изъятие пикапов у владельцев в военных целях, но то, как сейчас они изымаются — неправильно:

«То, что делает полиция, неправильно, так не должно быть, и полиция не должна так поступать. Сначала президент должен объявить мобилизацию (мобилизация может касаться не только физических лиц, но и их собственности), но она пока что не объявлена. Таким образом, в этом контексте полиция нарушает закон. Если полиция собирает гражданские покапы с целью регистрации этих машин, то существует более простой и удобный способ. Оформление пикапов и прочих транспортных средств должно происходить на стадии покупки или дарения. На этом этапе автомобиль должен быть зарегистрирован как в полиции, так и в армии (в единой электронной системе). Это будет удобно и государству, и собственникам».

Minval.az