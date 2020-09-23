Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и в селe Гюннут Шарурского районa Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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