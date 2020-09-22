В Бакинском метрополитене уменьшилось ежедневное число пассажиров. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияра Мамедова.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас в среднем перевозится вдвое меньше пассажиров: «В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в стране пока сохраняется режим особого карантина. В сентябре, как правило, начинается учебный год и заканчивается пора отпусков. Причиной уменьшения количества пассажиров является то, что учебный год начался по новым правилам, а работа учреждений, предприятий и организаций организована с учетом определенных требований».

Глава пресс-службы напомнил, что движение поездов регулируется в соответствии с самым оптимальным графиком движения, метрополитен работает в усиленном режиме.

Minval.az