Airbus представила три концепта самолетов с нулевым уровнем выброса углекислого газа на водородном топливе. Первые полёты запланированы на 2035 год, сообщили интернет-порталу vc.ru в компании.

Первый концепт — это самолет с турбовентиляторным двигателем, который вмещает до 200 пассажиров и может пролететь более 3700 км за раз. В этом самолете используются модифицированные газотурбинные двигатели, работающие на водороде вместо керосина.

Второй концепт — это турбовинтовый самолет, вмещающий около 100 пассажиров для рейсов на короткие расстояния (до 1850 км). Самолет также работает на жидком водороде.

Компания также представила третий концепт с использованием схемы «летающее крыло» в форме буквы V: этот самолет будет вмещать до 200 пассажиров и совершать полеты на расстояния более 3700 км.

Главный инженер компании Жан-Брис Дюмон рассказал Bloomberg, что это самая сложная из трех конструкций. Однако, по его мнению, если компания сразу же все сделает правильно, она рассмотрит возможность перехода к «революционной» V-образной модели. В обратном случае она выберет один из двух более классических проектов и рассмотрит возможность создания «летающего крыла» самолета позже.

По словам представителя Airbus, успех любой такой программы будет зависеть от инфраструктуры в аэропортах и поддержки со стороны правительств в финансировании. Компания считает, что у авиакомпаний должны появиться стимулы, чтобы вывести старые самолеты из эксплуатации.

В ближайшие пять лет инженеры Airbus планируют разработать водородные технологии. Через несколько месяцев компания начнет испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода. К 2025 году Airbus рассчитывает запустить авиастроительную программу ZEROe, полноценный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.

Minval.az