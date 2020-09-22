Сегодня еще 400 граждан Азербайджана доставлены на родину из России.

Граждане въехали на территорию страны на автобусах через пропускной пункт «Самур» на границе с Россией.

Они были размещены на приемно-сортировочном пункте, созданном Министерством по чрезвычайным ситуациям на территории Гусарского района у границы с Российской Федерацией, вблизи погранично-пропускного пункта «Самур». Все прибывшие лица прошли соответствующий медицинский осмотр, отмечает АПА.

В приемно-сортировочном пункте созданы условия для одновременного размещения 1200 человек, полностью обеспечены санитарно-гигиенические требования, приняты все необходимые меры в связи с обеспечением питанием, гигиеническими средствами и т.д.

В пункте, оснащенном всем необходимым медицинским оборудованием, работают бригады профессиональных медиков МЧС. Граждане, прошедшие предварительное медицинское обследование на погранично-пропускном пункте, проходят повторное обследование в приемно-сортировочном пункте МЧС, обеспечивается временное размещение граждан в палатках на карантин.

При выявлении подозрительных симптомов, граждане эвакуируются в соответствующее специализированное местное медучреждение для уточнения диагноза.

Minval.az