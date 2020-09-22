Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Госагентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики. Соответствующий указ опубликован на сайте президента во вторник.

Согласно указу, штат агентства включает 40 единиц.

В состав нового агентства передано ООО «Azalternativenerji».

В обязанности агентства будет входить проведение госполитики в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая подготовку соответствующих прогнозов, привлечение инвестиций в этот сектор и проведение др. мероприятий для развития этого сектора.

Minval.az