Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник назвал Армению препятствием для мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Армения, атаковавшая территории Азербайджана в июле, вновь показала, что она представляет собой самое главное препятствие долгосрочному миру и стабильности в Южном Кавказе», — сказал Эрдоган, выступая с обращением на Генассамблее ООН.

«Мы поддерживаем решение конфликтов в регионе как можно скорее, в особенности, конфликта в Нагорном Карабахе, соблюдая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Грузии, и резолюции ООН и ОБСЕ», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az