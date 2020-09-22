Одновременно с интенсивностью военных провокаций на линии соприкосновения вражеская сторона, используя азербайджанский язык, посредством фейковых аккаунтов под азербайджанскими именами в социальных сетях создает напряженность и панику среди населения прифронтовых регионов, а также продолжает деятельность с целью сбора информации о действиях, оперативных намерениях, размещениях и т.д. воинских подразделений наших Вооруженных сил.

Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ).

В связи с вышеуказанными случаями, СГБ призывает граждан Азербайджана быть бдительными, не поддаваться на провокации противника, не распространять информацию, содержащую военную тайну и способную нанести ущерб боеспособности нашей армии, безопасности местного населения:

«Рекомендуется не реагировать на подобные обращения с анонимных профилей, переписку в соцсетях и информацию, пересылаемую по мессенджерам, не распространять эту информацию среди знакомых и родственников. В связи с ситуацией на фронте необходимо ссылаться лишь на информацию официальных структур нашей страны. Об обращениях провокационно-разведывательного характера, адресованных гражданам Азербайджана с фейковых профилей и по различным коммуникационным каналам, просим сообщать на официальный интернет-сайт Службы государственной безопасности (www.dtx.gov.az), по телефону для связи (+99412 405 99 99) и «горячей линии» (+99412 1656), а также на официальные ресурсы СГБ в соцсетях (https://www.facebook.com/DTXAzerbaijan, https://www.instagram.com/azerbaijandtx və https://twitter.com/DTX_Azerbaijan), WhatsApp və Telegram (+994 77 405 99 99).

Не нужно забывать о том, что любое проявление безответственности может поставить под угрозу жизнь и здоровье большого числа наших военнослужащих и гражданских лиц».

Minval.az