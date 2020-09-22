Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева 22 сентября приняла участие в открытии нового здания детского сада номер 212, расположенного в поселке Шаган Хазарского района Баку.
Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева 22 сентября приняла участие в открытии нового здания детского сада номер 212, расположенного в поселке Шаган Хазарского района Баку.
Дата: 2020/09/22 16:16
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
53
22 сентября в поселке Бюльбюля Сураханского района Баку в эксплуатацию сдано новое здание Детской школы искусств номер
Исполняется 100 лет со дня рождения героического сына азербайджанского народа, активного участника французского движения Сопротивления, легендарного партизана
В Азербайджане выявлено еще 98 случаев заражения коронавирусом, 113 человек вылечились, 2 человека скончались, говорится в сообщении
Производственное объединение «Азеригаз» обеспечило обращение гражданина Нагиева Али Рафаил оглу в Администрацию президента и ИВ Сабаильского района,
Обнародован прогноз погоды на 23 сентября.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию
Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР)
ГУГДП внесло ясность в вопрос в связи с задержанием автомобилей типа «пикап»
Число родителей, не отправивших детей в школу и подписавших в связи с этим специальную расписку-обязательство, по учебным