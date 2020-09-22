Исполняется 100 лет со дня рождения героического сына азербайджанского народа, активного участника французского движения Сопротивления, легендарного партизана Ахмедии Джебраилова.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея отважного сына нашего народа Ахмедии Джебраилова, прошедшего героический боевой путь. В рамках данного распоряжения наше посольство во Франции подготовило специальный план мероприятий по случаю почтения памяти Ахмедии Джебраилова.

Как сообщает Azertag.az, 22 сентября при поддержке и организации нашего посольства во Франции перед памятником, воздвигнутым в память о сражавшихся в рядах Третьего Гусарского полка Кабертатского партизанского движения азербайджанских партизанах, в частности, Ахмедии Джебраилове, известному по прозвищам «Харко» и «Ахмед Мишель», в Вайссакской коммуне департамента Тарн-ве Гарон региона Окситания прошло мероприятие почтения памяти.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, мэры городов Монтобан и Вайссак, а также окружных городов, президент и члены Ассоциации друзей партизанского движения Кабертата, местные жители, сотрудники нашего посольства и члены азербайджанской диаспоры, живущие в регионе.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Франции, минутой молчания была почтена память погибших за освобождение Франции.

Выступившие посол Рахман Мустафаев, мэр города Вайссак Френсис Дельмас и президент Ассоциации друзей партизанского движения Кабертата Мишель По рассказали о жизненном пути Ахмедии Джебраилова, о его пребывании в фашистском лагере, о том, как он, сбежав из военного госпиталя, присоединился к Третьему Гусарскому полку Кабертатского партизанского движения, а также участии нашего земляка вместе с французскими друзьями в движении Сопротивления.



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