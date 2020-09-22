Производственное объединение «Азеригаз» обеспечило обращение гражданина Нагиева Али Рафаил оглу в Администрацию президента и ИВ Сабаильского района, сообщает пресс-служба «Азеригаз».

Согласно информации, зарегистрированный в Сабаильском районе Баку, отбывающий наказание в исправительном учреждении Али Нагиев обратился с просьбой обеспечить его семью, проживающую в одном из частных домов в Сабаильском районе, газом. В своем обращении Али Нагиев попросил учесть тот факт, что трое его детей имеют проблемы со зрением.

Сотрудники ПО «Азеригаз» побывали в доме Али Нагиева, и после этого начались работы по газификации этого дома. 20 сентября в рамках социальной акции, проводимой «Азеригаз», приуроченной к Дню нефтяника, проблема гражданина Али Нагиева была решена.

Minval.az